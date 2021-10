Taxispalais: Tauchgang in das weite Feld der Grafik

Innsbruck – Für die Jurorinnen des 37. Österreichischen Grafikwettbewerbs – heuer neben Taxisgalerie-Leiterin Nina Tabassomi Sophie Goltz und Marina Oberprantacher – ist dieser alle zwei Jahre in Innsbruck vergebene Kunstpreis einzigartig. Gibt es doch neben dem Lebensmittelpunkt der TeilnehmerInnen in Österreich bzw. Südtirol und Papier als Trägermaterial der eingesandten Arbeiten keinerlei Vorgaben.

343 KünstlerInnen – etwas weniger als beim letzten Mal – haben sich um die elf Preise in der Höhe von insgesamt 29.600 Euro beworben. Für Ankäufe von weiteren fünf Arbeiten standen zusätzlich 4500 Euro zur Verfügung. Der vom Land Tirol mit 5500 Euro höchstdotierte Hauptpreis geht an die in Wien lebende Burgenländerin Maria Hahnenkamp für eine Arbeit aus ihrer Werkgruppe „Abgeschmirgelte und Zusammengenähte Fotos“. Einem auf maschinell zusammengenähte weiße Papiere reduzierten Stück Grafik. Angelegt als radikales Produkt der Auslöschung tradierter weiblicher Rollenbilder.

Mit 4000 Euro ist der Preis des Landes Südtirol dotiert, der an die in Innsbruck lebende Margarethe Drexel für ihre vielteilige persönliche Spurensuche „Brick“ geht. Komplett anders kommt die mit viel Ironie aufgeladene Arbeit der Wienerin Karo Kuchar daher (Preis der Stadt Innsbruck, 4000 Euro). Mit feinen schwarzweißen Strukturen jongliert wiederum Brigitte Thonhauser-Merk in ihrer Zeichnung, für die sie den mit 3500 Euro dotierten Preis des Eisler-Fonds bekommen hat. Weitere Preise gingen u. a. an die Tiroler KünstlerInnen Karin Ferrari, Lois Salcher und Nora Schöpfer. Sowie Zora Fuhrmann, mit 21 Jahren die jüngste der PreisträgerInnen, ausgezeichnet für die für sie programmatische Arbeit „#Tapetenwechsel“, befindet sich die Künstlerin doch gerade am Sprung an die Wiener Akademie.