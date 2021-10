WKStA-Chefin: „Kronzeugen in der ÖVP-Affäre gibt es nicht“

Wien – Obwohl die Rechtslage in der Kronzeugenregelung klar ist, wurde immer wieder spekuliert, dass es in der ÖVP-Affäre bereits eine Kronzeugin oder einen Kronzeugen gibt. Doch Kronzeuge kann nur sein, der noch nicht als Beschuldigter geführt wird. Jedoch kann auch ein Beschuldigter mit der Ermittlungsbehörde kooperieren und so Strafmilderung bei einer Verurteilung erwarten. Die Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, Ilse-Maria Vrabl-Sanda, hat dies nun auch gegenüber Ö1 klargemacht. Einen Kronzeugen gibt es in der ÖVP-Affäre nicht. Und ob wer ausgepackt hat oder nicht, das würde sie nicht kundtun.