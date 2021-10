Misstöne vor Tagung: Dreierlandtag wird offen in Frage gestellt

Denn in den vergangenen Jahren geriet der Dreierlandtag immer mehr ins Hintertreffen, die Weichenstellungen werden nämlich in der Europaregion Tirol beschlossen – und in den dafür vorgesehenen Institutionen wie dem Vorstand und der Versammlung, in der auch die Landtage mit Abgeordneten ebenfalls vertreten sind. Im Hintergrund rumort es. ÖVP und Grüne halten sich zwar öffentlich mit Kritik zurück, doch besonders glücklich ist Schwarz-Grün mit der augenblicklichen Situation nicht. Dafür preschen jetzt die NEOS und die mit ihnen verbündete zweitstärkste Südtiroler Landtagsfraktion, die Liste Köllensperger, vor.