Aufatmen für Angestellte: Wo 3G gilt, fällt die Maske

Aufatmen in Supermärkten. Für Mitarbeiter mit 3-G-Nachweis fällt die Maskenpflicht, für Kunden nicht.

Bis zuletzt wurde darum gestritten, ob es neben dem 3-G-Nachweis auch eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen geben soll. Diese fällt nun großteils. Selbst in Supermärkten müssen Mitarbeiter keine Maske mehr tragen, die Kunden aber schon. Neben dem Lebensmittelhandel trifft das auch für Öffis und Apotheken weiterhin zu. Die Gewerkschaft, GPA, hat das Ende der Maskenpflicht für Mitarbeiter gestern goutiert. Die Wirtschaftskammer kann mit den stichprobenartigen Kontrollen gut leben. Mitarbeiter in sensiblen Bereichen, wie Altenheimen oder Spitälern, müssen weiter FFP2-Maske tragen, selbst wenn sie einen 3-G-Nachweis haben.