Sturm und Rapid bereits unter Druck, LASK in der Favoritenrolle

Die Sturm-Kicker Hierländer, Jantscher und Gorenc-Stankovic wollen endlich auch in Europa jubeln.

Graz, Wien – Wenn der spanische Pokalsieger und Tabellenführer bei einem österreichischen Bundesligisten gastiert, sind die Rollen immer klar verteilt. So auch heute (21 Uhr, live Servus TV), wenn der SK Sturm Graz auf Real Sociedad mit dem zuletzt überragenden Mikel Oyarzabal trifft.

„Es wird nicht einfach werden bei der Qualität, die die Mannschaft hat, aber wir müssen schauen, dass wir sie auch zu Fehlern zwingen“, betonte Keeper Jörg Siebenhandl, auf den heute ein arbeitsreicher Abend zukommen könnte. Auf einen Einsatz hofft heute natürlich auch der Ötztaler Andrea­s Kue­n. In der so schweren Gruppe B brauchen die Steirer jedenfalls dringend Punkte. Am besten deren drei.