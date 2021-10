Dieb geriet in Rum mit Ladendetektiv aneinander

Rum – In einem Geschäft in Rum kam es am vergangenen Dienstag zu einem Handgemenge zwischen einem 23-Jährigen und einem 37-jährigen Ladendetektiv, bei dem Letzterer verletzt wurde. Laut Polizei wurde der 23-Jährige dabei erwischt, als er Waren von geringem Wert stehlen wollte. Der Detektiv hielt den Mann an, worauf es zu Handgreiflichkeiten kam. Der Ladendetektiv erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Als die Polizei am Tatort eintraf, warf der 23-Jährige mit Drohungen um sich. Der Mann wird angezeigt. (TT.com)