Ringen um Doppelbudget: Willi sieht bei Scheitern Neuwahlen in Innsbruck

Innsbruck ‒ In der Stadt Innsbruck geht es derzeit ans Eingemachte: Bürgermeister Georg Willi (Grüne) hat am Donnerstag mit seinem Finanzdirektor Martin Rupprechter den Voranschlag für das Doppelbudget für die Jahre 2022/2023 präsentiert. Doch dieses sieht nicht so aus wie die beiden es vorgesehen hatten ‒ Verhandlungsbedarf wurde daher angekündigt. Sollte kein Budget zustandekommen, führe dies "über kurz oder lang zu Neuwahlen", war sich Willi sicher. Er sei aber "hochkompromissbereit".