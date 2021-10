Meinungsforscher-Verband wirft OGM nach Streit um „Sonntagsfrage“ raus

Dennoch hat OGM am Wochenende im Kurier eine ausschließlich online durchgeführte Wahlumfrage veröffentlicht. Wie mehrere Medien am Donnerstag berichteten, hat der VdMI-Vorstand das Institut daraufhin aus dem Verband ausgeschlossen. Ein Branchenverband müsse seine eigenen Standards ernst nehmen und bei Nichteinhaltung Konsequenzen ziehen. „Die Kriterien des Methoden-Mix beziehen sich auf eine Fragestellung, nämlich die Sonntagsfrage. Die Erhebung der Sonntagsfrage ist für kein Institut ein wirtschaftlicher Faktor. Aber die Sonntagsfrage steht bei den Qualitätskriterien zu Recht im Fokus“, betont Jaksch.

Von einer „völlig sinnlosen Diskussion“ spricht daher Werner Beutelmeyer von Market. Sein Institut gehört dem VdMI nicht an (wohl aber dem zweiten Branchenverband VMÖ) und führt daher Online-Wahlumfragen durch. Er lobt Bachmayer als „einen der besten Politprognostiker in Österreich“ und fühlt sich durch die aktuelle Debatte an die 1980er-Jahre erinnert, als man diskutiert habe, ob telefonische Umfragen seriös seien. „Der Verband sollte nicht Methoden beurteilen“, findet Beutelmeyer und verweist darauf, dass auch die Teilnehmer an Online-Befragungen „offline“ (durch Telefoninterviews) rekrutiert würden.