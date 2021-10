Neustart für Tiroler Biathlet Leitner: „Mittelmäßig interessiert mich nicht“

Innsbruck – Felix Leitners Stimme am anderen Ende des Telefons war am Mittwoch Leichtigkeit zu entnehmen. Dabei hatte der 24-Jährige, der dieser Tage in Livigno (ITA) an seiner Form feilt, einen aufregenden Sommer hinter sich. Dazu gehörte eine Corona-Infektion „mit glücklicherweise leichtem Verlauf“. Und dazu gehörte im Vorfeld auch eine Bestandsaufnahme mit der Trainerriege um Chef Ricco Groß. „Ich war nach der vergangenen Saison, vor allem nach der WM, enttäuscht. Die Kommunikation war nicht die beste, das lag auch an mir“, analysierte der Absamer. Er sprach, wie er meinte, „Klartext“: „Mittelmäßig interessiert mich nicht. Ich will nicht um Platz 12 laufen, sondern um die Spitze.“ Klare Worte des Junioren-Weltmeisters und Weltcup-Zweiten von Oberhof 2021.