Mordanklage gegen 25-Jährigen nach Attentat auf Abgeordneten

Der 69 Jahre alte konservative Parlamentarier Amess war am Freitag vergangener Woche während einer Bürgersprechstunde in seinem Wahlkreis in der südostenglischen Grafschaft Essex erstochen worden. Der nun Angeklagte wurde noch am Tatort festgenommen. Erste Untersuchungen hätten "eine mögliche Motivation in Verbindung zu islamistischem Extremismus" ergeben. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus.