Medizin-Historikerin klärt auf: Was die Menschheit aus Pandemien gelernt hat

Der Handel wurde erschwert und unterlag strengen Hygienebestimmungen. In manchen kleineren Orten Österreichs kam es zu Lebensmittelengpässen. Schulen und Universitäten wurden geschlossen, Badeanstalten und Gasthäuser gesperrt, Gottesdienste durften teilweise im Freien abgehalten werden. Speisen konnten in Gefäßen verkauft werden, mussten allerdings außerhalb der Gaststätten konsumiert werden und Barbiere durften nur eine bestimmte Anzahl an Kunden gleichzeitig in ihr Geschäft lassen.