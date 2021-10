Nonne soll in Deutschland einen Buben missbraucht haben

Speyer – Die Staatsanwaltschaft ermittelt in Deutschland gegen eine Nonne wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Buben in Speyer. Die Frau habe bisher keine Angaben gemacht und einen Rechtsanwalt beauftragt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankenthal am Donnerstag. Sie soll den Buben in den Jahren 1994 bis 1997 im Kinderheim in Speyer etwa einmal im Monat missbraucht haben. Der Bub soll bei der ersten Tat etwa neun Jahre alt gewesen sein.