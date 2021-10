Etwa 2000 Klima-Aktivisten bei Demo von „Fridays for Future“ in Innsbruck

"Fridays For Future"-Aktivisten bei ihrem Demonstrationszug durch die Brunecker Straße in Innsbruck am Freitag.

Innsbruck – Gegen Mittag setzte sich am Freitag in Innsbruck der Protestzug der Fridays-for-Future-Aktivisten vom Landestheater aus in Bewegung. 3000 bis 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren erwartet worden. Laut Polizei wurden es am Ende knapp 2000, die mit ihren Plakaten und lauten Sprechgesängen für Aufsehen sorgten. Das im Vorfeld erwartete große Verkehrschaos blieb wohl aus, Autofahrer und Öffi-Benutzer mussten sich dennoch teils in Geduld üben. Die Route der Aktivistinnen und Aktivisten führte nämlich durch die gesamte Innenstadt.