Große Klima-Demo von „Fridays for Future“ legt Innsbrucker Innenstadt lahm

Ausgangspunkt der Kundgebung ist der Vorplatz des Landestheaters am Rennweg: Dort werden bereits ab elf Uhr eine Bühne und der Infostand errichtet. Die eigentliche Demonstration für den Klimaschutz beginnt vor dem Landestheater um 12.15 Uhr. In der Folge werden die Teilnehmer zu Fuß mehrere Kilometer durch die Innsbrucker Innenstadt ziehen. Zunächst geht's durch die Herrengasse zum Herzog-Otto-Ufer, dann über Markt-und Burggraben in die Museumstraße. "Bei den vielen Teilnehmern wird dieser Streckenabschnitt wohl in beide Richtungen gesperrt sein", sagte Reinhard Moser, Chef der Innsbrucker Verkehrspolizei, im Vorfeld. "Betroffen sind besonders in der Museumstraße vor allem die Öffis."