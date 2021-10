Klima-Aktivisten von „Fridays for Future“ zogen durch Innsbrucker Innenstadt

"Fridays For Future"-Aktivisten bei ihrem Demonstrationszug durch die Brunecker Straße in Innsbruck am Freitag.

Innsbruck – Gegen Mittag setzte sich am Freitag in Innsbruck der Protestzug der Fridays-for-Future-Aktivisten vom Landestheater aus in Bewegung. 3000 bis 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren erwartet worden, ganz so viele dürften es schlussendlich nicht geworden sein. Dennoch sorgten die Kämpferinnen und Kämpfer für den Klimaschutz für Aufsehen. Autofahrer und Öffi-Benutzer mussten sich in Geduld üben. Die Route der Aktivistinnen und Aktivisten führte durch die gesamte Innsbrucker Innenstadt.