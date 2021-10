Fehlendes Papier als Preistreiber: Bücher dürften teurer werden

Frankfurt a. M. – Abdulrazak Gurnah wurde Anfang des Monats der Literaturnobelpreis 2021 zugesprochen. Momentan ist keiner der bislang zehn Romane des tansanisch-britischen Autors in deutscher Übersetzung lieferbar. Am Rande der Frankfurter Buchmesse machte der Penguin Verlag nun öffentlich, dass sich das Münchner Verlagshaus die Rechte an Gurnahs Werk gesichert hat. Bereits übersetzte Werke – etwa „Ferne Gestade“ – sollen noch heuer neu aufgelegt werden. Auch die erste Übertragung seines 2020 erschienenen, jüngsten Romans „Afterlive“ ist in Arbeit.