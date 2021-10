Reichenauer Nachwuchskicker bleiben am Ball

Innsbruck – In der Sportmittelschule Reichenau in Innsbruck werden junge Fußballer auch in Zukunft intensiv gefördert. Ein ursprünglich auf vier Jahre beschränktes Pilotprojekt mit dem Tiroler Fußballverband (TFV) geht nun dank der Stadt Innsbruck in die Verlängerung. Mit einer Finanzierung von 4000 Euro pro Schuljahr kann das Projekt nicht nur fortgeführt, sondern ausgebaut werden.