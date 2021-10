VW-Tagung in Alpbach mit Elon Musk als Überraschungsgast

VW-Vorstandschef Herbert Diess (links) im Gespräch mit Tesla-Boss Elon Musk, der via Videoschaltung in Alpbach dabei war.

Alpbach – Vor wenigen Tagen fand eine interne VW-Tagung mit 200 Top-Managern im Congress Centrum Alpbach statt. Als Überraschungsgast wurde Tesla-Chef Elon Musk per Video-Schaltung aufs Podium geholt. VW-Konzernchef Herbert Diess schwor die VW-Manager auf den Wettbewerb mit Tesla ein. Auf Twitter betonte er: „Mit einem neuen Mindset und einer Revolution in unserem Headquarter Wolfsburg können wir dem neuen Wettbewerb folgen“, so Diess.