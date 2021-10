Industrie besser als vor der Krise, Tirol über dem Durchschnitt

Innsbruck – Die Industrie hat in fast allen Bundesländern wieder das Vorkrisenniveau erreicht, hat die UniCredit Bank Austria errechnet. Die Industrieproduktion war aufgrund der Corona-Maßnahmen im Vorjahr in allen Bundesländern massiv eingebrochen. Die Produktionsleistung lag am Tiefpunkt im April 2020 im Österreich-Durchschnitt um 25 Prozent unter jener aus 2019, wobei das Burgenland, Oberösterreich, Salzburg und die Steiermark mit einem Rückgang von mehr als 30 Prozent besonders stark betroffen waren. Mittlerweile liegt die gesamte Produktionsleistung in Österreich schon wieder um 3,2 Prozent über dem Vorkrisenniveau. Tirol holte dabei – wie auch Kärnten, Wien und Vorarlberg – überdurchschnittlich gut auf. Nur die Industrie im Burgenland liegt noch unter dem Vorkrisenniveau.