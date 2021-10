Die Krümel vom Kuchen: Situation in Innsbrucker Haushalt spitzt sich zu

Bei all dieser Symbolik ging es in der einen Tag zuvor kurzfristig einberufenen Pressekonferenz aber wohl eher darum, sich für die kommenden Verhandlungen in Stellung zu bringen. Willi stellte jedenfalls den Budgetvoranschlag vor, der definitiv noch Gesprächsbedarf inkludiert. Die Genese zu diesem hört sich, je nachdem, wen man fragt, ein wenig unterschiedlich an. Willi sagte, man habe mehrere Verhandlungsrunden mit den ressortführenden Fraktionen gehabt (das entspricht der alten Koalition) und dann, wie auch im mittelfristigen Finanzplan vorgesehen, rund 13 Millionen Euro Verkäufe von städtischem Vermögen in den Haushalt eingearbeitet. Er betonte, dass man hier die Vorkehrungen treffe und dass es zu den Veräußerungen nicht kommen müsse – etwa wenn die Wirtschaft brumme und die Steuereinnahmen sprudeln. Doch die „Verwertung“ fand offensichtlich keine Zustimmung. Weshalb jetzt noch einmal verhandelt werden muss und es andernfalls zu massiven Einschränkungen bei den Ausgaben (9 Millionen Euro über alle Bereiche hinweg) kommen wird. So weit, so kompliziert.