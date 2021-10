Niederthai 3 vertritt Tirol bei „Feuerwehrolympiade“ in Slowenien

Niederthai, Schwaz – Die Bewerbsgruppe Niederthai 3 aus dem Ötztal wird Tirol bei der kommenden „Feuerwehrolympiade“ vertreten. 15 Tiroler Trupps waren kürzlich in einem Qualifikationsbewerb in Schwaz gegeneinander angetreten, um zu ermitteln, wer für Tirol bei den internationalen Feuerwehrwettkämpfen vom 17. bis 24. Juli 2022 in Celje (Slowenien) für das Bundesland Tirol an den Start gehen wird.