Innsbrucker Stadtrad macht Kurs auf ein Rekordjahr

Innsbruck – Seit 2014 bieten die Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) im Auftrag der Stadt Verleih-Räder an. Gestartet war man mit 155 Fahrrädern an 14 Stationen, inzwischen sind 360 Stadträder an 43 Standorten über das ganze Stadtgebiet verteilt. Im September wurde ein neuer Rekord verzeichnet: Mit 12.742 erfolgten Verleihvorgängen, das sind über 424 an einem durchschnittlichen Tag, ist der heurige September der stärkste seit Einführung, der stärkste Monat des laufenden Jahres und der drittstärkste Monat überhaupt seit 2014. „Fahrrad fahren ist gut für die Gesundheit, gut fürs Klima und gut für die Verkehrssicherheit in der Stadt“, sagt Mobilitätsstadträtin Uschi Schwarzl (Grüne).