Gerangel um Kurz-Auslieferung: Opposition ortet Verzögerung

Wien – Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) war schnell: Kaum war der als Bundeskanzler zurückgetretene Sebastian Kurz (ÖVP) wieder Abgeordneter, beantragte die WKStA die Aufhebung seiner Immunität. Nur so kann sie die Ermittlungen gegen den ÖVP-Chef in der Inseratenaffäre fortsetzen. Die Opposition befürchtet jetzt aber, dass die ÖVP die so genannte Auslieferung verzögern könnte.