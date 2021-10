TT-Analyse: Die Innsbrucker Stadtpolitik steuert auf einen Showdown zu

Das Budget ist die in Zahlen gegossene Politik. Dieser Satz steht im Herbst, wenn überall die Haushaltsgespräche anstehen, immer wieder an dieser Stelle. Und man will damit unterstreichen, dass sich hinter den endlosen Zahlenreihen wichtige Projekte genauso verstecken wie der Alltag einer Verwaltung. Da gehört die Müllabfuhr dazu, genauso wie ein millionenschweres Investitionspaket für die Wirtschaft. Dabei fällt es der Politik stets schwer, die Tragweite dieser Entscheidung zu vermitteln. Im Gegenteil: Der Bürger erwartet sich eigentlich, dass die Politik ihrer Aufgabe nachkommt, sauber wirtschaftet und ein Budget fixiert. Der Bürger erwartet sich das übrigens mit gutem Recht.