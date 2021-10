Mehr Betten als erlaubt? Wirbel um Luxus-Hotel Kempinski in Jochberg

Jochberg – Hotels der Fünf-Sterne-Plus-Kategorie kann man in Tirol an zwei Händen abzählen. Neun Luxushäuser sind in dieser höchsten Kategorie gelistet, darunter das Hotel Kempinski in Jochberg, das 2009 eröffnet wurde und seit 2011 als Kempinski-Hotel geführt wird. Laut der bestehenden Widmung ist die Hotelgröße auf maximal 300 Betten und 155 Räume beschränkt.