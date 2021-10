Für Innsbrucks Jugend ist die Party zu Ende: Hoffnung Hofgarten-Areal?

Innsbruck – Hafen, Weekender, Stadtcafé, Hofgarten – in den vergangenen Jahren ist das Angebot an Ausgehlokalen stetig zurückgegangen. Die Corona-Krise hat das ihre zum Clubsterben beigetragen. Die Aussichten sind düster: Auch die Nachtgastro in den Bögen, gleichermaßen berühmte wie berüchtigte Ausgehmeile in der Ing.-Etzel-Straße, hat langfristig keine Zukunft.