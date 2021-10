Tiroler Derby: Innsbrucker Haie mit Feuertaufe im Brunecker Schmuckkastl

Innsbruck – Das alte Rienzstadion ist Geschichte, die Intercable Arena in Bruneck ist das neue schmuckvolle Zuhause, in dem der Liga-Neuling HC Pustertal heute (19.45 Uhr) die Innsbrucker Haie zum allerersten Nord-Südtirol-Derby in der ICE Hockey League lädt.

„Jedes Spiel ist eine Schlacht“, unterstreicht HCI-Cheftrainer Mitch O’Keefe. Dass seine Mannschaft beide Duelle gegen den HC Pustertal in der Pre-Season gewonnen hat, sei nur eine Randnotiz in einer weiteren Partie, in der man sich von der Strafbank (0 Strafminuten beim Overtime-Erfolg in Dornbirn) fernhalten soll.

„Fünf gegen fünf sind wir sehr stark“, sprechen O’Keefe und Tim McGauley, Siegtorschütze in Vorarlberg, in einem Atemzug. Im Wissen, dass die Arbeit in der Defensive und vor dem eigenen Tor noch besser werden muss. Apropos Tor: Da steht heute wie zuletzt in Dornbirn erneut Tom McCollum. „Er weiß, dass es dort nicht seine beste Partie war, aber wir haben gewonnen. Er ist ein wichtiger Spieler für uns und muss jetzt in Fahrt kommen. Denn wir können nicht bis Dezember warten“, weiß O’Keefe, der beim dichten Programm – am Samstag kommt Znojmo und am Dienstag Dornbirn in die Tiwag-Arena – auch bald wieder auf den bislang so starken „Back-up“ Rene Swette zurückgreifen wird.