„Just A Notion“: Abba veröffentlichen weiteren Comeback-Song

Die Veröffentlichung von "Just A Notion" folgt auf die Songs "I Still Have Faith In You" und "Don't Shut Me Down", die Abba Anfang September präsentiert hatten - es war die erste neue Abba-Musik seit fast 40 Jahren. In dem Zusammenhang kündigte das Quartett aus dem hohen Norden Europas auch eine Show mit virtuellen Abbildern - sogenannten Abbataren - in London sowie ein neues Album an.