Steirischer Lenker fuhr Fußgängerin an, Flucht endete in Leitschiene

Kindberg, Stanz im Mürztal – Ein betrunkener Autofahrer hat Donnerstagabend in Kindberg im steirischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag eine Fußgängerin angefahren und ist dann davongerast. Weit kam der flüchtige Lenker aber nicht, denn er krachte in der Stanz gegen eine Leitschiene und zerlegte dabei seinen Wagen. Eine unbeteiligte Passantin brachte den 26-Jährigen dann zurück zur Unfallstelle nach Kindberg, wo er sich der Polizei stellte, hieß es am Freitag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.