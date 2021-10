Ab 18 Uhr auf TT.com: „Tirol Live“ zu Schule, Wolf und Weltcup in Sölden

Ein bunter Mix an ebenso spannenden wie aktuellen Themen erwartet heute ab 18 Uhr die Zuseherinnen und Zuseher bei „Tirol Live“ ab 18 Uhr auf TT.com Erster Gast bei Chefredakteur Alois Vahrner ist Tirols Bildungsdirektor Paul Gappmaier, der zur aktuellen Corona-Lage in den Schulen berichten wird – und auch, was nächste Woche bei der Konferenz der Bildungsdirektoren in Tirol mit Minister Faßmann beschlossen werden soll.