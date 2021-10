Antisemitismus-Vorwürfe: Sänger Ofarim stellte zwei Anzeigen

Leipzig, München – Der Sänger Gil Ofarim hat bei seiner Vernehmung in der vergangenen Woche in München gleich zwei Strafanzeigen gegen einen Mitarbeiter eines Leipziger Hotels erstattet. Wie die Leipziger Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, stellte der Musiker eine weitere Anzeige wegen des Tatvorwurfs der falschen Verdächtigung. Bisher war nur bekannt, dass der Sänger wegen "aller in Betracht kommender Straftaten" in Bezug auf die Antisemitismus-Vorwürfe Anzeige erstattet hatte.