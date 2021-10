Überfahrener Luchs auf Reschenstraße in Fließ gefunden

Wie das Land Tirol mitteilte, gab es im Bezirk Landeck in den vergangenen Jahren mehrmals Nachweise von Luchsen. Der erste Luchs in Tirol war im Jahr 2016 ebenfalls in Fließ anhand eines Fotos nachgewiesen worden. Erstmals anhand eines Rehrisses genetisch nachgewiesen wurde ein Luchs dann im heurigen Jänner in Weißenbach im Außerfern. Im Juni wurde zudem laut Land ein Luchs in Trins, ein weiterer im September in Nauders fotografiert.