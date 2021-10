Im Münchner Stammwerk lief der erste vollelektrische BMW vom Band

München – Mit der Produktion des ersten voll-elektrischen Modells i4 hat BMW einen Meilenstein beim Umbau seines Stammwerks in München für die Produktion von Elektro- und Hybridautos erreicht. „Bereits ab 2023 besitzt mehr als die Hälfte aller Fahrzeuge aus München einen elektrifizierten Antrieb“, sagte Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic am Freitag in München. „Der überwiegende Teil davon wird voll-elektrisch motorisiert sein. München wird also voll elektrisch.“