Bottas vor Hamilton: Mercedes-Duo im ersten Austin-Training voran

Austin – Das Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Lewis Hamilton hat das erste Training für den Formel-1-GP der US in Austin dominiert. Der finnische Sieger des bisher letzten Rennens in Texas 2019 verwies in der ersten Session am Freitag den fünffachen Austin-Sieger aus Großbritannien um 0,045 Sekunden auf den zweiten Platz. WM-Spitzenreiter Max Verstappen hatte im Red Bull als Dritter schon 0,932 Sekunden Rückstand.