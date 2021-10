5:1-Kantersieg am Tivoli! FC Wacker wieder im Vorwärtsgang

Trugen sich beim 5:1-Sieg gegen die OÖ Juniors in die Torschützenliste ein – Marco Holz und Atsushi Zaizen.

Innsbruck – Die Seele ist ein weites Land. Und jene Fußfesseln, die den FC Wacker in der Ära von Ex-Coach Daniel Bierofka noch gehemmt hatten, schienen am Freitag im Tivoli wieder gelöst. Denn auch der Fußballgott trägt in gewissen Szenen wieder den Wacker-Dress: Zunächst vereitelte Goalie Marco Knaller mit einer Glanzparade gegen Adam Griger den 0:1-Rückstand (5.), dann rettete man eine Viertelstunde später zu viert auf und vor der Linie gegen den einschussbereiten Ketio Nakamura (20.).