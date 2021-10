Radlerin in Innsbruck bei Sturz verletzt, Polizei sucht Unfallzeugen

Innsbruck – Am Freitag gegen 18.45 Uhr fuhr eine 22-jährige Österreicherin mit ihrem Fahrrad am Sillufer in Richtung Norden. Dabei wollte sie über den Gehsteig auf den markierten Geh- und Radweg auffahren. Aus derzeit unbekannter Ursache kam sie zu Sturz und verletzte sich dabei unbestimmten Grades.