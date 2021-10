Peugeot und Citroën: Französische Lieferung kommt nun auch elektrisch

Wien – Bereits im vergangenen Jahr hatten die französischen Marken mit der Elektrifizierung ihrer leichten Nutzfahrzeuge begonnen, um damit die Nachfrage nach lokal emissionsfreien Modellen für das urbane Verkehrsumfeld zu bedienen. Nun sind Peugeot Rifter und Partner sowie der Citroën Berlingo in allen Varianten an der Reihe.

Die technische Basis für die im spanischen Vigo gebauten Modelle liefert die markenübergreifend genutzte EMP2-Plattform des Stellantis-Konzerns. Als Antrieb dient ein 100 kW (136 PS) starker Elektromotor mit einem maximalen Drehmoment von bis zu 260 Newtonmetern, Energielieferant ist eine 50-kWh-Batterie, die den Elektro-Kastenwagen nach WLTP-Norm bis zu 275 km bringen soll. Für die Pkw-Version geben die Franzosen abweichend bis zu 280 Kilometer Reichweite an. Über die drei Fahrmodi Eco, Normal und Power hat der Fahrer die Möglichkeit, die Leistungsabgabe der E-Maschine zu regulieren (60 kW/180 Nm; 80 kW/210 Nm; 100 kW/260 Nm), die Höchstgeschwindigkeit ist in den Lieferwagen-Modellen jedoch stets auf 130 km/h begrenzt, Die Pkw dürfen fünf km/h schneller sein.

Für das Laden des Lithium-Ionen-Akkus stehen mehrere Möglichkeiten bereit: An einer Schnellladestation mit bis zu 100 kW soll die Batterie in unter 30 Minuten zu 80 Prozent wieder aufgeladen sein. An einem 3,7- beziehungsweise 22-kW-Ladeanschluss dauert eine vollständige Aufladung nach Herstellerangaben zwischen fünf Stunden (11 kW dreiphasig) oder siebeneinhalb Stunden (7,4 kW, einphasig). Die Garantie auf die Batterie beträgt acht Jahre oder 160.000 Kilometer für 70 Prozent ihrer Ladekapazität.

Optisch unterscheiden sich die e-Versionen von den Varianten mit Verbrennungsmotor nur anhand des Ladeanschlusses an der linken Karosserieseite und einem ë-Logo am Heck. Da die Batterie im Chassis unter den Sitzen und der Ladefläche installiert ist, soll das Laderaumvolumen im Vergleich zu den Verbrennermodellen unverändert sein.

Die komplett verglaste, 1,90 Meter hohe Pkw-Version bietet zwei seitliche Schiebetüren und in der XL-Version bis zu sieben Sitzplätze. Das Ladevolumen beträgt 775 Liter in der Länge M und 1050 Liter in der Länge XL (Fünfsitzer). Der Zugang zum Laderaum wird durch eine dunkel getönte, separat zu öffnende Heckscheibe sowie eine in zwei Höhen arretierbare Kofferraumabdeckung erleichtert. Weitere 167 Liter Stauraum bieten 28 über den Innenraum verteilte Ablagefächer.