Mercedes Citan: Transport trifft Hauch von Luxus

Hamburg – Das kleinste Nutzfahrzeug im Mercedes-Programm ist der Citan, der wie der Vorgänger das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit Renault ist. Die Nähe zum Kangoo wurde der ersten Generation von vielen Kunden angekreidet, weshalb man nicht müde wird zu betonen, dass die neue Modellreihe deutlich mehr Mercedes-Gene in sich trägt. Neben dem Citan, der sich mit seiner Ausstattung vor allem an Gewerbekunden und Handwerker wendet, sowie dem davon abgeleiteten Tourer als günstigen Personentransporter werden die Schwaben den kleinen Van auch als luxuriöseren Business-Van an den Start bringen.