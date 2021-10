Marvel R Electric: Chinese segelt unter britischer Flagge

Trausdorf – MG Motor lässt nichts anbrennen. Die unter chinesischen Vorzeichen wiederbelebte britische Marke mit sportlichem Traditions-Hintergrund liefert in rascher Abfolge ein Modell nach dem anderen. Aktuell steht der Marvel R Electric am Start, ein mittelgroßer SUV, mit, wie der Name schon sagt, Strom-Antrieb. Damit lassen die Chinesen auch nichts (mehr) – Benzin oder gar Diesel – verbrennen. Ausnahme bisher ist ohnehin einzig der EHS Plug-In-Hybrid, die Nummer zwei im Portfolio. Er folgte auf den (frisch face- und technikgelifteten) vollelektrischen ZS, das ist jenes Modell, mit dem MG Motors in Österreich debutiert hatte.