Ein Stück Stadtgeschichte: Zum Jubiläum wird aus Kitzbühel „KUNSTbühel"

Kitzbühel – Sport und Society haben in der jüngeren Vergangenheit die Stadt Kitzbühel geprägt. Doch das alleine ist nicht Kitzbühel und deshalb hat die Stadt zum 750-Jahr-Jubiläum ein spannendes Kunstprojekt mit dem Titel „Arbeitstitel KUNSTbühel“ ins Leben gerufen.

Dazu wurden insgesamt 13 Berufs-Künstler eingeladen, die einen Bezug zu Kitzbühel haben, also hier geboren sind, hier leben oder gelebt haben. Das Besondere daran ist, dass es eine von Künstlern organisierte Ausstellung im Museum Kitzbühel ist. Matthias Bernhard und Wolfgang Capellari haben die Organisation der Ausstellung übernommen, die zu einem großen Teil in den neuen, sanierten Teilen des Museums stattfindet.

Für Bernhard hat die Ausstellung einen besonderen Charme: „Wir haben die Räumlichkeiten in die Ausstellung mit eingebaut. Zudem gibt es auch Kunstwerke, die sogar in einer direkten Verbindung stehen zu dem, was man sieht, wenn man daneben aus dem Fenster schaut.“