Telfer Kindergarten „Markt": In Rekordzeit zum neuen Holz-Zubau

Eine gewaltige Herausforderung war dabei der enge Zeithorizont: Der Spatenstich für das Großprojekt (nach Plänen der Architekturhalle) erfolgte erst am 17. Juni. Nachdem die Kinder in den letzten drei Wochen vor Ferienbeginn in Ausweichquartieren „Unterschlupf“ gefunden hatten, wurde ein Teil des Komplexes während der Sommermonate in Holzriegelbauweise komplett neu errichtet – und die Nutzfläche so mehr als verdoppelt.