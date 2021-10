Harte Sanktionen bei Untervermietung von Stadtwohnungen in Innsbruck

In Innsbruck gibt es 6000 Stadtwohnungen, die die IIG verwaltet. Sie kontrolliert verstärkt, ob diese untervermietet werden.

Innsbruck ist eine beliebte Stadt – sowohl zum Wohnen als auch zum Urlaubmachen. Internetplattformen ermöglichen ohne großen Aufwand, die eigenen vier Wände unterzuvermieten. Immer wieder werden dort auch städtische Wohnungen angeboten – trotz Verbots und drohender Sanktionen bis hin zur fristlosen Kündigung. Die Stadt Innsbruck will gegen derartigen Missbrauch von Stadtwohnungen härter vorgehen und die Kontrollen verschärfen. „Inserate, in denen Stadtwohnungen angeboten werden, bleiben nicht lange unentdeckt. Eine Untervermietung kann in letzter Konsequenz bis zu einer zwangsweisen Räumung der Wohnung führen“, erläutert Franz Danler, Chef der Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG). Die Kontrolle dieser Inserate erfolgt nun engmaschiger.