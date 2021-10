Causa Kempinski-Luxushotel in Jochberg: „Behördliche Parallelwelten“

Jochberg – Für Liste-Fritz-LA Markus Sint deutet beim Luxushotel Kempinski in Jochberg alles auf einen Schwarzbau hin, die NEOS sehen dort ebenfalls die laut Widmung erlaubte Höchstzahl an Gästebetten weit überschritten und Bürgermeister Günter Resch (FPÖ) will das nun prüfen. Wie berichtet weisen Hotel-Unterlagen darauf hin, dass das 5-Sterne-Plus-Hotel mindestens 360 Betten in 156 Räumen betreibt, obwohl die Flächenwidmung dem Hotel höchstens 300 Betten in 155 Räumen erlaubt. Dass es mehr als 300 Betten sind, räumte Kempinski auch ein.