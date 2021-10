Ein „City Slicker“ aus Damaskus ist jetzt ein Österreicher

Arzl i. P., Damaskus – Größer hätte der Kontrast kaum sein können, als Alaa Khatib sein „neues Leben“ antrat: ein anderes Land, eine andere Sprache, andere religiöse und gesellschaftliche Einflüsse, keine Familie, kein Freundeskreis. Khatib war bis zum Ausbruch des Bürgerkriegs in seinem Heimatland ein ganz normaler, syrischer Jugendlicher. Letztlich war er durch den Einberufungsbescheid zum Gang ins Exil gezwungen. Er „landete“ nach einem Zwischenstopp in der Türkei und der Flucht über die berüchtigte „Balkanroute“ in Österreich. Er lebt heute in Arzl im Pitztal.