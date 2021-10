Ötztal-Tourismus-Direktor Schwarz bei „Tirol Live“: Ja zu strengen Regeln für die Wintersaison

Ins Renngelände am Gletscher komme nur, wer die 3-G-Regeln (es gibt drei Teststationen) erfüllt und dann ein buntes Armband bekommt, in den Gondeln gelte FFP2-Maskenpflicht. Aber auch in Sölden selbst gebe es laut Schwarz überall strenge Covid-Vorgaben und Kontrollen. „Es gelten strenge Regeln und wir appellieren an alle Gäste und Gastronomen, diese lückenlos einzuhalten.“