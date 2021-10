Mehr als 250 Kontrollen bei umfangreicher Razzia in Innsbruck

Innsbruck – 33 Beamte, Diensthunde, über 250 überprüfte Personen, Dutzende Anzeigen: Das sind die Eckdaten einer umfangreichen Schwerpunktaktion, die zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, zwei Uhr, an der Haller Straße, am Innrain und am Südring in Innsbruck stattgefunden hat. Das Besondere an der Aktion: