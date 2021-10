TT-Leitartikel zu möglichen Neuwahlen: Wann zieht die ÖVP die Reißleine?

Meinungsumfragen verursachen bei Bürgerinnen und Bürgern, zumal nach dem Bekanntwerden mutmaßlich manipulierter Ergebnisse vor der Machtübernahme von Sebastian Kurz in der ÖVP, mitunter ein Gefühl des Misstrauens. Meistens zu Unrecht – aber eben nur meistens, wie die vergangenen Wochen gezeigt haben. Trotzdem: Wer alles zusammenfasst, was derzeit an Umfragen und Studien zur politischen Kräfteverteilung in Österreich vorliegt, kommt zu dem Schluss, dass auf Bundesebene erstmals seit vielen Jahren eine politische Mehrheit abseits des konservativen Lagers möglich wäre. ÖVP und FPÖ hätten gemeinsam keine Mehrheit mehr.