Bildungsdirektor Gappmaier bei „Tirol Live": Drei Lerngruppen wurden angezeigt

Doch wie im allgemeinen Trend, so zeigen auch im Schulbereich die Infektionszahlen aktuell steil nach oben. Galten noch am Montag 204 Personen im Schulwesen (173 SchülerInnen; 23 LehrerInnen, 8 Verwaltungsangestellte) als aktiv positiv, so liegen diese Zahlen mit Stand Donnerstag bereits bei 280 (245/25/10): „Das ist der Höchststand seit Schulbeginn.“ Sieben Klassen (von in Summe 4800) seien aktuell geschlossen. Am Montag waren es erst vier. Dennoch versichert Gappmaier, dass auch weiterhin großflächige Schulschließungen nicht in Sicht seien.