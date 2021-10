Schwaz startet Aufholjagd: „Glauben an unsere Chance“

„Die Rechnerei ist uns egal, wir wollen einfach ein gutes Spiel abliefern und dann sehen wir ja, was dabei herauskommt. Wir glauben an unsere Chance. Wir müssen das Fivers-Spiel vom Mittwoch schnellstmöglich abhaken, da lief wenig zusammen, wir brauchen einen freien Kopf“, sagte Trainer Frank Bergemann vor der Abreise nach Zypern. Am Freitagvormittag hob die Maschine vom Flughafen München Richtung Larnaka ab. Es wird aber gewiss kein Kurzurlaub am Mittelmeer.