Ehre für Judo-Talenteschmiede

Innsbruck – Martin Scherwitzl kann mit Fug und Recht behaupten: „Wir waren die Ersten!“ Tirols Judo-Verbandspräsident ist stolz, dass Tirol seit einigen Monaten der erste zertifizierte Landes-Stützpunkt des Österreichischen Judo-Verbandes (ÖJV) ist. Das Judozentrum Innsbruck im Stadtteil Wilten ist damit jener Ort, an dem sich die besten Talente des Landes auf der Matte zu Höchstleistungen anspornen. Neben Tirol gibt es inzwischen auch Stützpunkte in Vorarlberg, Salzburg und Wien. „Ein weiterer Stützpunkt ist in Niederösterreich in Planung“, erzählt Scherwitzl, der die Kooperation mit dem Bundesstützpunkt in Linz und Bundestrainerin Yvonne Bönisch hervorstreicht.